Внук почётного гражданина Великих Лук поднимется в небо на аэростате

12:55, 28 апреля 2023, ПАИ

Внук Владимира Орлова, почётного гражданина города Великие Луки, руководителя общественной организации «Федерация воздухоплавательного спорта», бессменного директора Международной встречи воздухоплавателей, Владимир Шевчук примет участие в грядущей встрече воздухоплавателей. Об этом сообщается в Telegram-канале «Воздухоплавание | Великие Луки».

Владимир поднимется в великолукское небо на аэростате «Аэропорт».

Организаторы напомнили, что участники будут сражаться за победу в 28-м чемпионате России по воздухоплаванию. Помимо этого, все аэронавты смогут побороться за 15-й Кубок Дружбы, а среди пилотесс разыграют 14-й Кубок княгини Ольги.

Вне рамок спортивной программы аэронавты поборются за приз в соревновании «кей-граб», по правилам которого пилотам предстоит с высоты попасть маркером в корзину, установленную на катамаране посередине реки Ловать.

Ранее была опубликована программа встречи, которая будет проходить с 11 по 17 июня.