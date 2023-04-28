Необычное письмо нашли сотрудники псковского архива

13:02, 28 апреля 2023, ПАИ

Необычное письмо нашли в фондах сотрудники Государственного архива Псковской области. Документ опубликован в телеграм-канале учреждения.

Письмо датировано 15 августа 1949 года.

Это обращение руководителя Великолукского городского смешанного торга. Хранится оно в фонде Великолукского городского Совета депутатов трудящихся и его исполнительного комитета. Поводом для создания этого обращения стали конфеты. Сразу 600 кг.

«Во избежание окончательной порчи дорогостоящих конфет…» - именно такими строками начато это письмо.

От составителя письма поступила инициатива переработать конфеты и предложить в продажу, но уже по доступной цене – вместо 60 рублей всего 28 рублей за килограмм.