Необычное письмо нашли сотрудники псковского архива
Необычное письмо нашли в фондах сотрудники Государственного архива Псковской области. Документ опубликован в телеграм-канале учреждения.
Письмо датировано 15 августа 1949 года.
Это обращение руководителя Великолукского городского смешанного торга. Хранится оно в фонде Великолукского городского Совета депутатов трудящихся и его исполнительного комитета. Поводом для создания этого обращения стали конфеты. Сразу 600 кг.
«Во избежание окончательной порчи дорогостоящих конфет…» - именно такими строками начато это письмо.
От составителя письма поступила инициатива переработать конфеты и предложить в продажу, но уже по доступной цене – вместо 60 рублей всего 28 рублей за килограмм.
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