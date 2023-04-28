Михаил Ведерников наградил лучших спасателей и пожарных

13:15, 28 апреля 2023, ПАИ

Участие в торжественном мероприятии, которое прошло в Пскове в преддверии Дня пожарной охраны России, принял губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Псковской области.

Он поздравил всех специалистов, которые работают на передовой борьбы с огнем, с профессиональным праздником: это сотрудники Главного управления МЧС России по Псковской области, ГКУ ПО «Управление обеспечения деятельности в чрезвычайных ситуациях», добровольческие пожарные дружины и специалисты Противопожарного лесного центра.

Глава региона отметил, что за прошлый год было совершено почти 3,5 тысячи выездов на пожары, для тушения которых привлекалось более 20 тысяч сотрудников и порядка четырех тысяч единиц техники. Общими усилиями за прошлый год было спасено более тысячи домов и строений и почти 400 человек.



В честь профессионального праздника псковский губернатор вручил награды.