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Общество

Более 70 незаконных орудий лова рыбы изъяли в Полистовском заповеднике

Более 70 незаконных орудий лова рыбы изъяли в Полистовском государственном природном заповеднике. Об этом сообщил директор заповедника Николай Кораблев на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.  

«Провели совместные мероприятия на территории регионального памятника природы - озера Полисто - совместно с рыбинспекцией, совместно с различными компетентными органами и вскрыли довольно много нарушений, в частности незаконную добычу биоресурсов неразрешенными способами», - сказал он. 

Николай Кораблев отметил, что зимой в заповеднике форс-мажоров не случалось, хотя конец зимы - начало весны выдались довольно многоснежными.  

«На удивление начало этого года мы пережили без различных эксцессов, связанных с отключением электричества. Конечно, нам пришлось довольно много сил потратить, чтобы восстанавливать дороги, по которым мы перемещаемся по территории заповедника: противопожарные дороги и дороги, которые необходимы для патрулирования. Инспекторская служба заповедника относительно недавно закончила расчистку», - добавил он.  

Николай Кораблев также отметил, что для заповедника крайне важно, чтобы зима была снежной, так как есть возможность передвигаться по территории на снегоходах и экосистема себя лучше чувствует весной.

Он уточнил, что зимой провели учет, который позволил получить объективный результат по численности и присутствию разных видов животных на территории заповедника. «А под конец зимы мы провели довольно масштабное экспедиционное исследование нашей территории, которое посвящено оценке мощности торфяной залежи. Работа рассчитана на несколько лет», - рассказал Николай Кораблев.  

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