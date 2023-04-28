Директор Полистовского заповедника — о палах травы: Это наша боль

19:06, 28 апреля 2023, ПАИ

Постоянной болью и тревогой для руководства Полистовского природного заповедника являются палы травы. Об этом сказал директор заповедника Николай Кораблёв на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«Это наша боль и постоянная тревога, которая начинается с момента обсыхания лугов. И действительно, территория вокруг заповедника превратилась сейчас в арену противостояния варварского отношения к природе и необходимости её охраны», — сказал он.

Николай Кораблёв подчеркнул, что сама территория заповедника находится вне опасности, потому что в этом году было высокое половодье и не нарушенные водно-болотные экосистемы могут противостоять пожарам благодаря своему обводнению.

«Но вот территория, которая окружает заповедник, к сожалению, очень часто становится причиной возникновения пожаров. Постоянно занимаемся тем, что просвещаем население и подрастающее поколение относительно того, как нужно вести себя на природе», — отметил он и добавил, что теперь территория патрулируется в радиусе десяти километров от границы заповедника, что является новшеством этого года.