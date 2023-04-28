МЧС хочет сделать собственников ответственными за любой пожар на их земле

14:20, 28 апреля 2023, ПАИ

Внести изменения в КоАП в части ответственности землевладельцев за возгорания, которые происходят на их территории, предлагает МЧС России. Об этом сообщил замдиректора департамента надзорной деятельности и профилактической работы ведомства Сергей Воронов, пишет РИА ФАН.

Во время беседы с журналистами Воронов рассказал об изменениях в КоАП РФ. Он отметил, что земельный собственник будет по закону считаться отечественным лицом.

«Наша задача с учетом свердловской трагедии - инициировать изменения в КоАП РФ о том, что собственник земли будет в законодательстве презюмироваться в потенциале ответственным лицом», — заявил он.

Эксперт пояснил, что землевладелец будет отвечать, даже если противоправные действия на его территории были совершены другими лицами. Он добавил, что такой же принцип применяется для ответственности автомобилистов.