МЧС хочет сделать собственников ответственными за любой пожар на их земле
Внести изменения в КоАП в части ответственности землевладельцев за возгорания, которые происходят на их территории, предлагает МЧС России. Об этом сообщил замдиректора департамента надзорной деятельности и профилактической работы ведомства Сергей Воронов, пишет РИА ФАН.
Во время беседы с журналистами Воронов рассказал об изменениях в КоАП РФ. Он отметил, что земельный собственник будет по закону считаться отечественным лицом.
«Наша задача с учетом свердловской трагедии - инициировать изменения в КоАП РФ о том, что собственник земли будет в законодательстве презюмироваться в потенциале ответственным лицом», — заявил он.
Эксперт пояснил, что землевладелец будет отвечать, даже если противоправные действия на его территории были совершены другими лицами. Он добавил, что такой же принцип применяется для ответственности автомобилистов.
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