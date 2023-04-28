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Общество

Программу празднования Первомая опубликовали псковские профсоюзы

Псковские профсоюзы приглашают псковичей принять участие в праздничных мероприятиях, посвященных Международному дню солидарности трудящихся 1 Мая.

От массовых шествий, посвященных 1 Мая, в этом году отказались. Ранее причину такого решения назвал председатель СОП Псковский облсовпроф Игорь Иванов.  

Однако празднование Первомая не отменено. Традиционное шествие колонн заменит автопробег. Более 10 экипажей профсоюзных активистов стартует в 10:00 с улицы Советской. Автопробег пройдет по улице Советской к площади Победы, затем проследует к памятнику 6-й роте, памятнику в честь 50-летия Красной Армии и завершится на Советской.

Одновременно с началом автопробега стартует акция «Профсоюзный автобус», который отправится от остановки «Вокзал». В автобусе пассажиры смогут получить консультацию юристов по трудовым правам, отдыху и оздоровлению в профсоюзных санаториях и бесплатно доехать до нужной остановки. 

Также в большом зале Дома профсоюзов состоится праздничный концерт, посвященный Международному дню солидарности трудящихся. 

«Приглашаем псковичей, активистов и членов профсоюзных организаций региона прийти на праздничный концерт под лозунгом «Солидарность трудящихся - единство страны!». В рамках концерта мы будем собирать средства и вещевую помощь для поддержки участников специальной военной операции. Наша сила в единстве! Мы победим!» - отметил председатель СОП Псковский облсовпроф Игорь Иванов.

Фото: Псковский областной совет профсоюзов

 

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