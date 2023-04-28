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Общество

Путин подписал закон о лишении приобретенного гражданства России

Президент России Владимир Путин подписал закон «О гражданстве РФ», предусматривающий сокращение требований при приобретении гражданства, а также лишение приобретенного гражданства за дискредитацию ВС РФ и за совершение действий, создающих угрозу нацбезопасности РФ. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Законом предусмотрено сокращение числа требований более чем к 20 категориям лиц при приеме их в российское гражданство, а также расширение полномочий главы государства по определению категории лиц, которые имеют право на упрощенное приобретение гражданства РФ, пишет РИА Новости.  

В законе прописана возможность обжаловать в суде решение о лишении приобретенного гражданства за создание угрозы национальной безопасности. Также в законодательство внесена поправка о принятии в гражданство РФ иностранца, заключившего контракт о прохождении службы в российских ВС на срок не менее одного года, и сокращено число статей, по которым можно лишить приобретенного гражданства. 

Кроме того, по упрощенной схеме гражданство РФ смогут получить ветераны Великой Отечественной войны – бывшие граждане СССР, а также ветераны, за которых ходатайствует орган власти, выдавший удостоверение ветерана образца до 1 января 1992 года. Также исключается требование о согласии второго родителя – иностранного гражданина при приеме в гражданство РФ ребенка, рожденного в смешанном браке. 

Согласно тексту закона, лишение гражданства предусматривается в том числе за преступления террористической направленности, тяжкие преступления против государства, а также преступления в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ, подделку документов или по добровольному желанию гражданина. 

В то же время приобретенного гражданства России будут лишать за публичные призывы к действиям против территориальной целостности РФ, дискредитацию ее Вооруженных сил и участие в нежелательной иностранной или международной НПО. Также приобретенного гражданства могут лишить за публичный призыв к экстремизму, посягательство на жизнь государственного деятеля и за организацию вооруженного мятежа в целях насильственного изменения конституционного строя России и за совершение действий, создающих угрозу национальной безопасности РФ. 

Согласно закону, за содействие диверсионной деятельности и прохождение обучения в целях диверсионной деятельности, а также за организацию диверсионного сообщества будут лишать приобретенного гражданства. 

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