Более 20 кубов мусора вывезли с кладбища в Изборске

16:16, 28 апреля 2023, ПАИ

Более 20 кубов мусора вывезли с кладбища в деревне Изборск Печорского района, сообщается в группе «Мехуборка Псков» в соцсети «ВКонтакте».

Весной многие отправляются на места захоронений своих родных и близких, убирают залежавшиеся цветы, венки и траву, что приводит к перенакоплению установленных контейнеров и контейнерных площадок.

Администрация города Печоры обратилась в филиал ООО «Экопром» за оказанием услуг по вывозу отходов с территории кладбища в деревне Изборск. После заключения договора на место направили ломовоз регоператора.

Сбор мусора осуществлялся из восьмикубовых контейнеров. Помимо обычного мусора, в таких местах всегда предполагается наличие множества спиленных веток, листвы, венков и даже памятников. По итогу вывезли 20 кубометров отходов. «На данный момент территория изборского кладбища убрана, на месте оставлен полный порядок», - отмечается в сообщении.