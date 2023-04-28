Псковские правоохранители посоревновались в стрельбе

15:54, 28 апреля 2023, ПАИ

Турнир по практической стрельбе состоялся в рамках спартакиады на первенство псковского регионального отделения Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо». Об этом ПАИ рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

Всего в состязаниях приняли участие 13 команд правоохранительных органов и воинских частей, дислоцирующихся на территории Псковской области. Участники соревновались в стрельбе на точность и скорость из автоматического оружия на дистанциях от 3 до 100 метров, со сменой огневых позиций.

По итогам турнира команда СОБР «Гепард» регионального Управления Росгвардии завоевала второе место, команда ОМОН «Кром» заняла третье место. В личном первенстве, среди 53 участников, сотрудник СОБР «Гепард» завоевал третье место.

Организаторы турнира вручили победителям и призерам кубки, медали и грамоты.