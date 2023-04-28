Волонтеры помогают псковичам в голосовании за объекты благоустройства

17:29, 28 апреля 2023, ПАИ

Участие в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды» принимают волонтеры Псковского молодежного центра, передает корреспондент ПАИ. Основная цель проекта – сделать населенные пункты более комфортными для жителей, а также повысить индекс качества городской среды.

Каждый день волонтёры выходят на улицы Пскова, информируют население и помогают с участием в голосовании. Отличительной чертой волонтёра является белая жилетка с надписью «Могу благоустроить».

«В основном, население города интересуется ярким видом волонтёров и уделяет нам своё внимание. Как классно, что в городе так много отзывчивых жителей», - отметил волонтёр проекта Арсений Паутов.

Кроме того, при обучении волонтёров делается упор на важность информирования жителей о проекте. «Мы понимаем его важность и актуальность, и хотелось бы, чтобы больше людей могли узнать об этом», - рассказала начальник отдела по работе с молодёжью по месту жительства Валерия Комарова.

«Формирование комфортной городской среды» — это федеральный проект в составе национального проекта «Жилье и городская среда», помогающий благоустроить общественные пространства. Всероссийское голосование пройдет с 15 апреля по 31 мая этого года на сайте.