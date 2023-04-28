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Культура

«Пушкинские дни» организовал музей-заповедник «Михайловское» в Минске

«Пушкинские дни в Минске» организовал Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» совместно с Русским Домом в Минске. Мероприятие проходят в столице Республики Беларусь в период с 24 по 28 апреля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея. 

Программа культурно-просветительской акции включила в себя творческие встречи, выставки, мастер-классы. В выставке «Дорога к Пушкину» были представлены работы современных московских художников, студентов, выпускников и преподавателей Института графики и искусства книги имени В. А. Фаворского.

Поклонники анимационного кино смогли побывать на творческой встрече с петербургским художником Игорем Шаймардановым и первыми в Белоруссии посмотреть два первых сезона из его мультпроекта «Пушкин и…» о реальных и придуманных событиях из жизни поэта в Михайловском.

Кроме того, участники «Пушкинских дней в Минске» побывали на двух мастер-классах под названиями  «И пальцы просятся к перу, перо к бумаге…»  и «Верховая набойка». Первый познакомил участников с традициями эпистолярного жанра в пушкинское время и с письменными принадлежностями XIX столетия прошел под названием, второй - с азами старинного способа украшения ткани, знакомого не только русским, но и белорусским мастерицам. 

В музее отметили, что среди посетителей «Пушкинских дней…» было много молодёжи, в том числе - учащиеся Минского государственного колледжа ремесленничества и дизайна имени Н. А. Кедышко и Минского государственного художественного колледжа имени А. К. Глебова, а также студенты Белорусского национального технического университета. 

«Надеемся, что все наши гости получили много добрых впечатлений и позитивных эмоций и теперь станут друзьями музея; возможно, кто-то из них уже в ближайшем будущем предпримет путешествие в Россию, в псковские пушкинские места», - подчеркнули в «Михайловском».

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