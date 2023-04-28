Пушкиногорцы присоединились к всероссийской акции «Сад Памяти»

17:54, 28 апреля 2023, ПАИ

В рамках всероссийской акции «Сад Памяти» волонтеры высадили деревья на территории сада имени Якова Воевалкина в Пушкиногорском районе. Об этом пишет газета «Пушкинский край».

В этом году сад пополнился новыми елеями, липами, рябинами, синими и желтыми сливами. Саженцы деревьев предоставили Комбинат коммунальных услуг и Пушкиногорское участковое лесничество.

Отметим, сад Памяти имени Якова Воевалкина, погибшего во время Великой Отечественной войны, 3 октября 1941 года, был заложен на Всехсвятском кладбище в 2020 году. Останки погибшего воина были захоронены здесь 14 июля 2020 года.

Ответственным за организацию и проведение мероприятия был назначен председатель Собрания депутатов Пушкиногорского района Николай Иванов. «Накануне шел дождь, и было волнительно, не подведет ли погода. Но погода выдалась отличная, участников в этот раз больше, чем в предыдущие годы, что очень радует», - отметил Николай Иванов. По его мнению, акция прошла достойно и результативно.