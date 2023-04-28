Универсальная весенняя ярмарка прошла в Пыталово

16:48, 28 апреля 2023, ПАИ

Универсальная весенняя ярмарка прошла в Пыталово 28 апреля. Об этом сообщает газета «Наша жизнь».

На ярмарке было представлено много цветов, саженцев, а также мед, грибы, мясо и рыба. Помимо еды посетители смогли приобрести сувениры, мягкие игрушки и картины. «На ней [ярмарке. - Прим. ред.] почти как в Греции — было все!» — отмечается в сообщении.

Около 80 торговых точек было на ярмарке, приезжали представители Себежского, Островского, Печорского, Пушкиногорского и Великолукского районов.

«Ярмарка удалась. Никто не ушёл с пустыми руками», — говорится в сообщении.