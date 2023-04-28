Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Универсальная весенняя ярмарка прошла в Пыталово

Универсальная весенняя ярмарка прошла в Пыталово 28 апреля. Об этом сообщает газета «Наша жизнь».

Фото здесь и далее: газета Пыталовского района «Наша жизнь»

На ярмарке было представлено много цветов, саженцев, а также мед, грибы, мясо и рыба. Помимо еды посетители смогли приобрести сувениры, мягкие игрушки и картины. «На ней [ярмарке. - Прим. ред.] почти как в Греции — было все!» — отмечается в сообщении.

Около 80 торговых точек было на ярмарке, приезжали представители Себежского, Островского, Печорского, Пушкиногорского и Великолукского районов. 

«Ярмарка удалась. Никто не ушёл с пустыми руками», — говорится в сообщении.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













28 апреля 2023

Состоялось заседание по обеспечению безопасности псковичей на майские праздники
28 апреля 2023

ВИДЕО Михаил Ведерников принял участие в субботнике в Корытовском лесу
28 апреля 2023

Вышел в эфир 110-й выпуск «Псковского телеграма»
28 апреля 2023

Около 700 человек приняли участие в субботнике в Корытовском лесу
28 апреля 2023

Ремонтные работы стартовали на трассе Остров – Новоржев
28 апреля 2023

Волонтеры помогают псковичам в голосовании за объекты благоустройства
28 апреля 2023

Универсальная весенняя ярмарка прошла в Пыталово
28 апреля 2023

Онли рашен: 110-й выпуск «Псковского телеграма» выйдет в эфир 28 апреля

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...