Псковичка потеряла миллионы, пытаясь получить дивиденды

17:46, 28 апреля 2023, ПАИ

Более четырех миллионов рублей инвестировала псковичка в акции мошенников. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД по Псковской области.

По версии следствия, в Пскове пожилой женщине периодически звонили неизвестные и обещали ей солидные дивиденды от инвестирования в акции известной компании. Однако для полного успеха незнакомцы предложили собеседнице сначала самой вложить значительные средства. В итоге женщина лишилась более четырех миллионов рублей, после чего обратилась за помощью в полицию.

Все обстоятельства произошедшего сейчас выясняются в рамках возбужденного уголовного дела.