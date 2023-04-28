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Спорт

В Пушкинских Горах торжественно открыли стадион

Торжественное открытие стадиона при средней школе имени А. С. Пушкина состоялось в Пушкинских Горах сегодня, 28 апреля. Об этом сообщает газета «Пушкинский край».

Фото здесь и далее: газета «Пушкинский край»

Объект появился при поддержке губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в рамках программы «Газпром - детям».

Стадион строился в течение почти двух месяцев, с сентября по октябрь 2022 года. Стоимость проекта составила более 21 миллиона рублей.

На открытии присутствовали заместитель главы Пушкиногорского района Ирина Серова, вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Армен Мнацаканян, руководитель комитета по спорту правительства Псковской области Елена Чернышова, представители администрации Пушкиногорского района, педагоги и ученики образовательного учреждения.

«Право забить первый гол в футбольные ворота было предоставлено директору средней школы имени А. С. Пушкина Олегу Степанову», — говорится в сообщении.

Как рассказал директор школы, до конца учебного года (до конца мая) стадион будет принимать только учащихся средней школы. По его словам, здесь будут проходить уроки физкультуры на свежем воздухе. «Когда начнутся летние каникулы, будет установлено расписание работы стадиона и посещать его смогут все желающие», - подчеркнул Олег Степанов.

Во время открытия выступили хореографический коллектив «Смаил», ученики Детской школы искусств имени С. С. Гейченко, а также учащиеся школы имени А. С. Пушкина.

На стадионе есть футбольное поле, волейбольная и баскетбольная площадки, гимнастическая и легкоатлетическая зоны, прыжковая яма, воркаут-площадка, оборудовано освещение, установлены ограждения и трибуны. Территория оснащена видеонаблюдением. Общая площадь стадиона составляет 2821,4 квадратных метра.

Как только завершилась торжественная часть, на стадионе начался товарищеский матч по футболу среди школьных команд.

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