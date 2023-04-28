Команды областного Собрания и Молодёжного парламента приняли участие в городском субботнике

19:42, 28 апреля 2023, ПАИ

Общегородской субботник прошёл в Корытовском лесопарке в Пскове. На весеннюю уборку вышло более 70 команд в составе от 2 до 20 человек: трудовые коллективы, студенты, горожане. В мероприятии традиционно приняли участие депутаты и сотрудники аппарата областного Собрания. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального парламента.

В этом году организаторы совместили уборку территории с развлекательной программой. Чтобы участники субботника не только с пользой, но и с интересом провели время, было организовано музыкальное сопровождение, интерактивные игры и экологические квесты.

«Думаю, такой формат правильный: сначала поработали, потом отдохнули, — поделился первыми впечатлениями вице-спикер Игорь Дитрих. — Наверняка такой праздничный настрой привлечёт больше людей на городской субботник и он будет народным».

Всю территорию Корытовского парка разделили на 25 секторов. Зоны для уборки между командами распределили жеребьёвкой.

«Любой труд, когда люди сами соучаствуют в уборке города, неважно в каком формате — субботника или просто убирают у себя во дворе, — это всегда очень здорово, — высказал мнение капитан команды регионального парламента вице-спикер Александр Братчиков. — Субботник, во-первых, сплачивает людей, а во-вторых, неизбежно приводит к тому, что люди, убирая, начинают меньше мусорить. Ведь когда человек что-то сделал своими руками, он намного бережнее относится к результату работы. Это в целом очень позитивно влияет на развитие общества».

Перед началом работы все участники субботника получили перчатки и инвентарь, прошли противоклещевую обработку. Волонтёры проводили команды к секторам, выпавшим по жребию.

«Субботник — это лучший проект Владимира Ильича Ленина, — пошутил председатель комитета по законодательству и МСУ Алесей Севастьянов. — Это действительно очень хорошая традиция, и очень радует, что она сохраняется и транслируется на все поколения».

Свою команду для участия в общегородском субботнике организовали члены Молодёжного парламента при Псковском областном Собрании депутатов. Его председатель Екатерина Ломанова рассказала, что ребятами двигало желание сделать свой город чище, и призвала всегда убирать за собой мусор: «Мы, когда ездим с друзьями на природу, сначала всегда убираем территорию, если там кто-то оставил мусор. Я уверена, что всем будет приятнее, если вокруг будет чисто».

Собранные в кучи ветки и поваленные деревья тут же собирали коммунальные службы: большие брёвна отправляли в грузовики, мелкие сучья — в измельчитель древесины.

Депутат Владимир Кузь признался, что ежегодно выходил на субботник в своём избирательном округе, но в таком большом общем мероприятии участвует впервые. «Это замечательная идея, потому что субботник не только позволяет сделать наш город чище, но и объединяет людей, даёт возможность пообщаться не только по телефону и в социальных сетях, но и вживую», — сказал депутат.

По результатам уборки организаторы субботника отметили все команды и наградили участников призами.