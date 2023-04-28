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Общество

Автопробег «Мы вместе!» пройдёт в День Знамени Победы в Псковской области

Целый ряд мероприятий пройдёт в День Знамени Победы, 30 апреля, в посёлке Идрица Себежского района, в их числе автопробег «Мы вместе!», районный фестиваль патриотического творчества «О мужестве, о Родине, о славе!» и концерт «Плечом к плечу» в поддержку участников СВО. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В этот же день будут открыты мемориальные доски военным, погибшим в ходе спецоперации. Одну из них установили на братском захоронении в деревне Исаково, другую — в самом посёлке.

Региональную памятную дату установили в 2019 году по инициативе ветеранов Великой Отечественной войны. До этого времени в Идрице День Знамени Победы неофициально отмечали на протяжении многих лет 30 апреля, хотя федеральным законом «О Знамени Победы» датой водружения флага на здании Рейхстага установлено 1 мая. В итоге региональную дату 30 апреля в Псковской области узаконили поправками в областной закон «О копии Знамени Победы».

В годы Великой Отечественной крупный железнодорожный узел Идрица был освобождён от немецко-фашистских захватчиков в полдень 12 июля 1944 года в ходе кровопролитных боёв. После этого восемь дивизий получили наименование «Идрицкая». В ночь с 30 апреля на 1 мая 1945 года штурмовой флаг 150-й Идрицкой стрелковой дивизии был водружён над Рейхстагом и стал Знаменем Победы — символом полного разгрома врага и победы советского народа над фашизмом.

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