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Общество

Возведение храма началось в Тямше

Фото здесь и далее: Псковская епархия

Строительные работы на территории будущего храма в честь святых жён-мироносиц возобновились с наступлением весны в посёлке Тямша. Об этом сообщается в группе «Псковская епархия Русской Православной Церкви» в соцсети «ВКонтакте».

Сейчас над цокольным этажом на бетонном основании возводится деревянный сруб.

Ранее сообщалось, что в конце мая начнутся богослужения в отреставрированном монастырском храме Николая Чудотворца в Печорах.

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