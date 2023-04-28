Возведение храма началось в Тямше
Строительные работы на территории будущего храма в честь святых жён-мироносиц возобновились с наступлением весны в посёлке Тямша. Об этом сообщается в группе «Псковская епархия Русской Православной Церкви» в соцсети «ВКонтакте».
Сейчас над цокольным этажом на бетонном основании возводится деревянный сруб.
Ранее сообщалось, что в конце мая начнутся богослужения в отреставрированном монастырском храме Николая Чудотворца в Печорах.
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