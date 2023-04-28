Возведение храма началось в Тямше

21:19, 28 апреля 2023, ПАИ

Строительные работы на территории будущего храма в честь святых жён-мироносиц возобновились с наступлением весны в посёлке Тямша. Об этом сообщается в группе «Псковская епархия Русской Православной Церкви» в соцсети «ВКонтакте».

Сейчас над цокольным этажом на бетонном основании возводится деревянный сруб.

Ранее сообщалось, что в конце мая начнутся богослужения в отреставрированном монастырском храме Николая Чудотворца в Печорах.