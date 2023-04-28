Правительство утвердило механизм стабилизации цен на товары первой необходимости
Правительство России утвердило дополнительный механизм стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары первой необходимости, соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.
«Утвердить прилагаемые исключения в отношении соглашений, заключаемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации с хозяйствующими субъектами в целях стабилизации цен на товары, включённые в перечень отдельных видов социально значимых продовольственных товаров первой необходимости, в отношении которых могут устанавливаться предельно допустимые розничные цены», — говорится в тексте постановления, пишет РИА Новости.
Как отмечает Федеральная антимонопольная служба (ФАС), принятие документа будет способствовать стабилизации цен на социально значимые товары и повышению их доступности для граждан, что особенно актуально для органов власти новых регионов.
ФАС подчёркивает, что соглашения будут носить добровольный характер и станут мерой, направленной на сдерживание цен. При этом регионы будут самостоятельно определять необходимость подписания таких соглашений и позиции товаров, в отношении которых они будут заключаться.
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