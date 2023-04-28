Правительство утвердило механизм стабилизации цен на товары первой необходимости

21:38, 28 апреля 2023, ПАИ

Правительство России утвердило дополнительный механизм стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары первой необходимости, соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.

«Утвердить прилагаемые исключения в отношении соглашений, заключаемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации с хозяйствующими субъектами в целях стабилизации цен на товары, включённые в перечень отдельных видов социально значимых продовольственных товаров первой необходимости, в отношении которых могут устанавливаться предельно допустимые розничные цены», — говорится в тексте постановления, пишет РИА Новости.

Как отмечает Федеральная антимонопольная служба (ФАС), принятие документа будет способствовать стабилизации цен на социально значимые товары и повышению их доступности для граждан, что особенно актуально для органов власти новых регионов.

ФАС подчёркивает, что соглашения будут носить добровольный характер и станут мерой, направленной на сдерживание цен. При этом регионы будут самостоятельно определять необходимость подписания таких соглашений и позиции товаров, в отношении которых они будут заключаться.