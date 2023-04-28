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Культура

ВИДЕО Мультимедийное шоу прошло в Псковском кремле

Мультимедийное шоу о княгине Ольге прошло на территории Довмонтова города в Псковском кремле. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

«Здорово, что у нас в Пскове проводят такие шоу, где показывают историю нашего города. Так мы продвигаем имидж Пскова», — сказал один из зрителей.

Фото: ПАИ

Напомним, что более 20 показов мультимедийного спектакля о княгине Ольге пройдёт в Псковском кремле с 28 апреля по 9 мая.

Билеты можно приобрести в кассе БКЗ областной филармонии, дети до 12 лет смогут увидеть шоу бесплатно.

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