ВИДЕО Мультимедийное шоу прошло в Псковском кремле

22:00, 28 апреля 2023, ПАИ

Мультимедийное шоу о княгине Ольге прошло на территории Довмонтова города в Псковском кремле. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

«Здорово, что у нас в Пскове проводят такие шоу, где показывают историю нашего города. Так мы продвигаем имидж Пскова», — сказал один из зрителей.

Напомним, что более 20 показов мультимедийного спектакля о княгине Ольге пройдёт в Псковском кремле с 28 апреля по 9 мая.

Билеты можно приобрести в кассе БКЗ областной филармонии, дети до 12 лет смогут увидеть шоу бесплатно.