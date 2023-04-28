ВИДЕО Мультимедийное шоу прошло в Псковском кремле
Мультимедийное шоу о княгине Ольге прошло на территории Довмонтова города в Псковском кремле. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.
«Здорово, что у нас в Пскове проводят такие шоу, где показывают историю нашего города. Так мы продвигаем имидж Пскова», — сказал один из зрителей.
Напомним, что более 20 показов мультимедийного спектакля о княгине Ольге пройдёт в Псковском кремле с 28 апреля по 9 мая.
Билеты можно приобрести в кассе БКЗ областной филармонии, дети до 12 лет смогут увидеть шоу бесплатно.
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