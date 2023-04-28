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Михаил Ведерников отметил работу сотрудников скорой помощи в их профессиональный праздник

День работника скорой медицинской помощи (СМП) отмечается в России сегодня, 28 апреля. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил медработников с профессиональным праздником и некоторых из них отметил региональными наградами. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Так, почётной грамотой губернатора за высокий профессионализм, заслуги в оказании качественной медицинской помощи жителям региона удостоилась фельдшер Псковской станции скорой медицинской помощи Ольга Шумакова. Ещё два работника — Алексей Анисимов и Анна Ефимова — получили из рук Михаила Ведерникова благодарственные письма правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Фельдшеру Псковской станции скорой медицинской помощи Елене Ткаченко глава региона вручил нагрудный знак «Заслуженный работник здравоохранения Псковской области». Почётное звание ей присвоено за большой вклад в развитие региональной системы здравоохранения, профессиональное мастерство и многолетний добросовестный труд. За 35 лет работы в скорой Елена Ткаченко спасла множество жизней благодаря опыту и грамотным реанимационным действиям.

Губернатор поблагодарил работников Псковской станции скорой медицинской помощи за профессионализм, терпение и за то, что они всегда готовы прийти на помощь тем, кто в ней нуждается. «Работа медиков в Псковской области сложная, а у сотрудников скорой помощи, особенно в последние несколько лет, колоссальная нагрузка. Со стороны правительства области мы стараемся делать всё, чтобы ваша работа была проще и технологичнее. Дополнительные меры поддержки принимаются и на федеральном уровне», — отметил Михаил Ведерников.

Псковская станция скорой медицинской помощи — неотъемлемая часть первичного звена системы здравоохранения региона. Служба ориентирована не только на транспортировку больного до стационара, но и на комплексное и эффективное оказание помощи в неотложных ситуациях на догоспитальном этапе.

Каждый день на дежурство в регионе выходит до 75 бригад скорой помощи. В год СМП осуществляет 220 тысяч вызовов — ежегодно за скорой медицинской помощью обращается более 35 % населения области.

В региональной команде на 31 посту СМП работает свыше 800 человек. Парк автомобилей скорой помощи состоит из более чем 180 машин, причём почти 90 % транспорта поступило на службу в регион в последние пять лет.

По поручению губернатора Михаила Ведерникова в регионе создана единая диспетчерская служба, интегрированная со службой «112», а также реализуется проект строительства модульных постов СМП. Первый, в Новосокольниках, уже функционирует.

При поддержке правительства области в учреждении обеспечивается стабильная положительная тенденция повышения уровня размера среднемесячной заработной платы медицинских работников. Также реализуется широкий комплекс мер региональной соцподдержки.

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