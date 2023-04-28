Михаил Ведерников отметил работу сотрудников скорой помощи в их профессиональный праздник

22:34, 28 апреля 2023, ПАИ

День работника скорой медицинской помощи (СМП) отмечается в России сегодня, 28 апреля. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил медработников с профессиональным праздником и некоторых из них отметил региональными наградами. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Так, почётной грамотой губернатора за высокий профессионализм, заслуги в оказании качественной медицинской помощи жителям региона удостоилась фельдшер Псковской станции скорой медицинской помощи Ольга Шумакова. Ещё два работника — Алексей Анисимов и Анна Ефимова — получили из рук Михаила Ведерникова благодарственные письма правительства Псковской области.

Фельдшеру Псковской станции скорой медицинской помощи Елене Ткаченко глава региона вручил нагрудный знак «Заслуженный работник здравоохранения Псковской области». Почётное звание ей присвоено за большой вклад в развитие региональной системы здравоохранения, профессиональное мастерство и многолетний добросовестный труд. За 35 лет работы в скорой Елена Ткаченко спасла множество жизней благодаря опыту и грамотным реанимационным действиям.

Губернатор поблагодарил работников Псковской станции скорой медицинской помощи за профессионализм, терпение и за то, что они всегда готовы прийти на помощь тем, кто в ней нуждается. «Работа медиков в Псковской области сложная, а у сотрудников скорой помощи, особенно в последние несколько лет, колоссальная нагрузка. Со стороны правительства области мы стараемся делать всё, чтобы ваша работа была проще и технологичнее. Дополнительные меры поддержки принимаются и на федеральном уровне», — отметил Михаил Ведерников.

Псковская станция скорой медицинской помощи — неотъемлемая часть первичного звена системы здравоохранения региона. Служба ориентирована не только на транспортировку больного до стационара, но и на комплексное и эффективное оказание помощи в неотложных ситуациях на догоспитальном этапе.

Каждый день на дежурство в регионе выходит до 75 бригад скорой помощи. В год СМП осуществляет 220 тысяч вызовов — ежегодно за скорой медицинской помощью обращается более 35 % населения области.

В региональной команде на 31 посту СМП работает свыше 800 человек. Парк автомобилей скорой помощи состоит из более чем 180 машин, причём почти 90 % транспорта поступило на службу в регион в последние пять лет.

По поручению губернатора Михаила Ведерникова в регионе создана единая диспетчерская служба, интегрированная со службой «112», а также реализуется проект строительства модульных постов СМП. Первый, в Новосокольниках, уже функционирует.

При поддержке правительства области в учреждении обеспечивается стабильная положительная тенденция повышения уровня размера среднемесячной заработной платы медицинских работников. Также реализуется широкий комплекс мер региональной соцподдержки.