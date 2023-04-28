«Псковавтодор» приступил к обработке территорий от борщевика в Псковской области

23:02, 28 апреля 2023, ПАИ

По поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова «Псковавтодор» приступил к обработке территорий Псковской области от борщевика Сосновского. Об этом сообщается в группе «ГБУ ПО «Псковавтодор» в соцсети «ВКонтакте».

Химическая обработка полос отвода региональных дорог началась в Псковском, Дедовичском, Пушкиногорском и Новоржевском районах. Со следующей недели обработка запланирована в других районах области.

«Ранняя обработка опасных растений гербицидами позволяет остановить их рост и прекратить дальнейшее распространение. Для достижения максимального результата работы проводят перед началом цветения растения, когда оно отрастает на 10-20 сантиметров», — подчёркивается в сообщении.

В этом году в весенне-летний период планируется обработать полосы отвода региональных дорог протяжённостью около 625 гектаров, из них около 535 гектаров будет обработано «Псковавтодором» и ещё около 91 гектар — подрядными организациями.

Сегодня в Псковском районе обработано около 20 гектаров земли от сорного растения на автомобильных дорогах Родина – Наволок, Псков – Ваулино – Торошино, Псков – Родина, Заровенье – Кусва.