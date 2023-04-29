Псковский прозаик вошёл в число номинантов Патриаршей литературной премии

23:58, 28 апреля 2023, ПАИ

Псковский прозаик Игорь Смолькин вошёл в число номинантов Патриаршей литературной премии. Об этом ПАИ сообщили в Псковском региональном отделении Союза писателей России со ссылкой на сайт "Патриархия.ru".

В издательском совете Русской православной церкви в очно-дистанционном формате под председательством митрополита Калужского и Боровского Климента прошло заседание палаты попечителей Патриаршей литературной премии имени равноапостольных Кирилла и Мефодия сегодня, 28 апреля.

В заседании приняли участие лауреаты Патриаршей литературной премии В. Н. Крупин, В. Н. Николаев, В. Ю. Малягин, А. Ю. Сегень, Д. М. Володихин, Ю. М. Кублановский, О. А. Николаева, К. П. Ковалев-Случевский, главный редактор журнала «Знамя» С. И. Чупринин, главный редактор журнала «Новый мир» А. В. Василевский, президент Российской государственной библиотеки В. В. Фёдоров, прозаик Ю. М. Поляков, директор и главный редактор телеканал «Культура» С. Л. Шумаков и другие.

Собравшимся представили кандидатуры писателей, предложенных в номинанты Патриаршей литературной премии советом экспертов, который возглавляет литературовед кандидат филологических наук архимандрит Симеон (Томачинский).

В совет экспертов входят главный редактор журнала «Москва» В. В. Артёмов, главный научный сотрудник Института мировой литературы им. Горького доктор филологических наук В. М. Гуминский, генеральный директор Союза писателей России В. В. Дворцов, главный редактор издательства «Вече» кандидат исторических наук С. Н. Дмитриев, профессор Литературного института им. А. М. Горького доктор филологических наук И. А. Есаулов, главный научный сотрудник Института русской литературы доктор филологических наук В. А. Котельников, заместитель главного редактора журнала «Подъём», литературный критик В. Д. Лютый, директор Международного славянского литературного форума «Золотой витязь» поэт А. В. Орлов.

Палата попечителей рассмотрела каждую из предложенных кандидатур с учётом вклада писателя-соискателя в развитие современной русской литературы.

По итогам рабочей дискуссии в короткий список номинантов двенадцатого премиального сезона вошли:

– поэт и переводчик Анатолий Аврутин (Минск),

– прозаик Вячеслав Бондаренко (Минск),

– писатель протоиерей Владимир Вигилянский (Москва),

– историк и писатель Александр Дворкин (Москва),

– поэт Геннадий Иванов (Москва),

– поэт Светлана Кекова (Саратов),

– прозаик Игорь Смолькин (Псков),

– прозаик Алексей Солоницын (Самара),

– прозаик Валерий Хайрюзов (Иркутск).

Также на заседании прошло обсуждение организационных вопросов, связанных с проведением торжественной церемонии избрания и награждения лауреатов, которая состоится 30 мая в зале церковных соборов храма Христа Спасителя в Москве.