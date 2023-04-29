Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Посвящённую Великой Отечественной войне встречу провели в поэтическом клубе Опочки

Участники поэтического клуба «Мария», работающего при районной библиотеке в Опочке, провели встречу, где поделились воспоминаниями и любимыми стихотворениями о Великой Отечественной войне. Об этом сообщает газета «Красный маяк».

Фото здесь и далее: газета «Красный маяк»

«Люди нескольких поколений вспомнили долгий путь советского народа к Победе в Великой Отечественной войне, которая прошла через каждую семью в нашей стране, чётко разделив время на довоенное и военное. Все присутствующие на встрече рассказали свои истории о тех событиях: как воевали их отцы и матери, как детьми они прятались от бомбёжек, как недоедали, отдавая последнее фронту», — отмечается в сообщении.

Руководитель районной библиотеки Валентина Горохова зачитала участникам встречи письмо опочанина, который писал своей жене перед боем за освобождение Латвии.

«Для любителей поэтического творчества война осталась не только в собственных воспоминаниях, но и в стихах. В своём приветственном слове председатель местного отделения Союза пенсионеров России Антонина Морозова отметила, что люди преклонного возраста на этих стихах выросли, и зачитала любимые строки», — подчёркивается в сообщении.

На встрече звучали как стихи известных советских писателей о войне, так и поэтические произведения опочан об освобождении города, о Победе.

Участники клуба посмотрели видеоролик о поэтах-фронтовиках — Юлии Друниной, Давиде Самойлове, Константине Симонове и других. «Они с удовольствием прочитали любимые стихи, подпевали песням, сложенным на знаменитые строки», — уточняется в сообщении.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













29 апреля 2023

Посвящённую Великой Отечественной войне встречу провели в поэтическом клубе Опочки
28 апреля 2023

Псковский прозаик вошёл в число номинантов Патриаршей литературной премии
28 апреля 2023

ВИДЕО Мультимедийное шоу прошло в Псковском кремле
28 апреля 2023

Новый маршрут «Люди и леса» появится в Полистовском заповеднике

28 апреля 2023

«Пушкинские дни» организовал музей-заповедник «Михайловское» в Минске
28 апреля 2023

В Псковском кремле состоится более 20 показов мультимедийного шоу
28 апреля 2023

Военный оркестр будет играть на балу Победы в Пскове
28 апреля 2023

Выставка в честь 550-летия обители открылась в Печорах

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...