Посвящённую Великой Отечественной войне встречу провели в поэтическом клубе Опочки

00:11, 29 апреля 2023, ПАИ

Участники поэтического клуба «Мария», работающего при районной библиотеке в Опочке, провели встречу, где поделились воспоминаниями и любимыми стихотворениями о Великой Отечественной войне. Об этом сообщает газета «Красный маяк».

«Люди нескольких поколений вспомнили долгий путь советского народа к Победе в Великой Отечественной войне, которая прошла через каждую семью в нашей стране, чётко разделив время на довоенное и военное. Все присутствующие на встрече рассказали свои истории о тех событиях: как воевали их отцы и матери, как детьми они прятались от бомбёжек, как недоедали, отдавая последнее фронту», — отмечается в сообщении.

Руководитель районной библиотеки Валентина Горохова зачитала участникам встречи письмо опочанина, который писал своей жене перед боем за освобождение Латвии.

«Для любителей поэтического творчества война осталась не только в собственных воспоминаниях, но и в стихах. В своём приветственном слове председатель местного отделения Союза пенсионеров России Антонина Морозова отметила, что люди преклонного возраста на этих стихах выросли, и зачитала любимые строки», — подчёркивается в сообщении.

На встрече звучали как стихи известных советских писателей о войне, так и поэтические произведения опочан об освобождении города, о Победе.

Участники клуба посмотрели видеоролик о поэтах-фронтовиках — Юлии Друниной, Давиде Самойлове, Константине Симонове и других. «Они с удовольствием прочитали любимые стихи, подпевали песням, сложенным на знаменитые строки», — уточняется в сообщении.