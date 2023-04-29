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«Стену памяти» организовали в Опочке в преддверии Дня Победы

«Стену памяти» организовали в Опочке в преддверии Дня Победы. Об этом сообщается в газете «Красный маяк».

Фото: газета «Красный маяк»

Как отмечается, такое название краеведческой композиции дала библиотекарь Макушинской библиотеки Екатерина Алексеева.

В преддверии празднования Дня Победы автор решила организовать стационарный «Бессмертный полк», в строю которого до сих пор остаются местные жители, которые защищали Родину в годы Великой Отечественной войны.

«Мы помним о каждом из них. Важно, чтобы эта память сохранилась у подрастающего поколения. С каждым годом ветеранов остаётся всё меньше, но это не значит, что ныне живущие имеют право забыть об их подвигах и лишениях в годы лихолетий ради свободы нашей страны», — сказала Екатерина Алексеева.

На «Стене памяти» размещены портреты жителей Петровской волости. Подчёркивается, что посетители библиотеки их знают, некоторые общались с ними лично.

«Приятно, что мою идею – такой мой порыв – поддержали родственники и знакомые ветеранов. Многие из них отозвались на клич, брошенный мной в социальных сетях, некоторые привозили фотографии родственников ко мне домой. Каждому из них я выражаю искренние слова благодарности! Вместе мы сделали хорошее дело! Участники Великой Отечественной войны должны идти победным строем в любые времена!» — заключила Екатерина Алексеева.

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