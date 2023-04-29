Эксперты назвали псковичам самые горячие профессии на лето

09:33, 29 апреля 2023, ПАИ

Подработка сегодня есть у 19 % опрошенных жителей Псковской области. Ещё две трети собираются в ближайшее время её найти. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе hh.ru.

«Самое хлебное время для подработки — весной, летом и в праздники. В прошлом году на hh.ru только на начало июня было открыто около 2,5 тысячи вакансий на летний сезон. И это почти вполовину больше, чем за год до этого. Как будет складываться статистика в этом году, увидим, но уже ясно, что многие работодатели готовы предоставить больше рабочих мест на ближайшие три месяца. Между тем только за последний месяц число вакансий с возможностью подработать весной и летом выросло на местном рынке труда на 23 %», — отметила руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО Мария Бузунова.

По словам специалистов, самые горячие профессии, по которым проще всего найти подработку на весну и лето в Псковской области, — это продавцы, официанты, бармены, повара, пекари, администраторы торговых залов, курьеры. По этим профессиям проще всего найти подработку на лето, а также она будет оплачиваться выше других.

«В каких регионах сезонных предложений было больше? На первом месте Краснодарский край — таких вакансий там насчитали почти 10 %. В этом регионе можно начинать искать подработку уже сейчас, а также на ближайший тёплый сезон. Например, в ресторанах уже набирают персонал. Причём так как краснодарским работодателям не хватает персонала, они нанимают сотрудников из других регионов на лето. Кажется, это отличная идея — и на юг съездить, и деньги заработать!» — рассказали в hh.ru.

Как отмечают специалисты, детские аттракционы, прокатные точки, фуд-корты в парках также будут работать этим летом, а значит, потенциальных мест для сезонной подработки будет достаточно. Так же как и в сфере благоустройства, озеленения и городского хозяйства. Эксперты hh.ru советуют изучить рынок сезонных предложений уже сейчас, чтобы выбрать лучшее, так как вакансии с подработкой достаточно быстро закрываются в связи с высокой конкуренцией среди соискателей.