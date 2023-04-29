До +17 градусов ожидается в Псковской области сегодня
Переменная облачность без существенных осадков ожидается в Псковской области 29 апреля. Об этом сообщает официальный телеграм-канал региона.
Будет дуть ветер юго-западных, южных направлений со скоростью 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью составит от -3 до +2 градусов, днем – от +12 до +17 градусов.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
28 апреля 2023
Михаил Ведерников отметил работу сотрудников скорой помощи в их профессиональный праздник