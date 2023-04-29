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Общество

До +17 градусов ожидается в Псковской области сегодня

Переменная облачность без существенных осадков ожидается в Псковской области 29 апреля. Об этом сообщает официальный телеграм-канал региона.

Будет дуть ветер юго-западных, южных направлений со скоростью 2-7 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью составит от -3 до +2 градусов, днем – от +12 до +17 градусов.

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