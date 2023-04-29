Более 80% псковских родителей не хотят отмены английского языка в школах – опрос

11:25, 29 апреля 2023, ПАИ

82 % родителей школьников Псковской области выступают против исключения английского языка из школьной программы. К обязательному изучению китайского общественность также относится настороженно: 62 % против. Об этом сообщает сервис SuperJob.

Депутат Госдумы РФ Султан Хамзаев предложил исключить английский язык из перечня обязательных предметов в школе. По его мнению, это позволит уйти от прозападного вектора в российской системе образования. Инициативу одобряет лишь 10 % родителей школьников, тогда как 8 из 10 выступают против такого решения. В комментариях респонденты напоминают, что английский остаётся языком международного общения, а методика его преподавания отработана годами.

Общество относится настороженно к введению в школы китайского языка как обязательного предмета: 6 из 10 опрошенных (62 %) против такого нововведения. В числе их аргументов сложность китайского языка, неуверенность в состоятельности отечественных методик его преподавания, а также отсутствие массовой потребности: «Все инженерные специальности по-прежнему требуют знания английского». Сторонниками изучения китайского языка в системе среднего образования выступают только 15 %: с их точки зрения, стратегическое партнёрство России с КНР обязательно приведёт к востребованности специалистов, владеющих китайским.