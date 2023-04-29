Более 200 псковских полицейских обеспечат безопасность в майские праздники

11:44, 29 апреля 2023, ПАИ

УМВД России по Псковской области примет дополнительные меры безопасности для обеспечения правопорядка в праздничные дни. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

В ближайшее время на территории области начнутся общественно-массовые мероприятия, приуроченные к празднованию Праздника Весны и Труда и Дня Победы в Великой Отечественной войне.

В период с 29 апреля по 1 мая на территории Псковской области в десяти муниципальных образованиях планируется проведение более 40 массовых мероприятий культурной и спортивной направленности. В охране правопорядка будет задействовано более 200 сотрудников ОВД, содействие в охране общественного порядка окажут работники частных охранных организаций, представители народных дружин.

Сотрудники полиции проведут все комплексы мероприятий антитеррористической направленности: будут задействованы специалисты-кинологи со служебными собаками для обследования мест проведения мероприятий, полицейские наряды будут охранять покой и безопасность граждан во время мероприятий, сотрудники Госавтоинспекции будут организовывать безопасность дорожного движения в местах проведения массовых мероприятий, а также проверять водителей на состояние алкогольного опьянения и для выявления иных правонарушений.

