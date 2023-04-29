Псковичам рассказали график работы ЗАГСов в праздники
Опубликован график работы псковских ЗАГСов в период с 29 апреля по 9 мая. Об этом ПАИ сообщили в комитете юстиции Псковской области.
- 29, 30 апреля, 1 мая - выходные дни;
- 2, 3, 4 ,5 мая - рабочие дни во всех отделах ЗАГС;
- 6 мая – рабочий день во всех отделах ЗАГС, кроме отделов ЗАГС Островского и Локнянского районов;
- 7, 8, 9 мая - выходные дни;
С 10 мая – рабочие дни по обычному графику.
8 мая в отделе ЗАГС города Пскова будет организован рабочий день в режиме дежурства по регистрации смерти, время работы с 09:00 до 13:00.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
29 апреля 2023
Порядка 15 млн рублей направят на приведение в порядок воинских захоронений в Псковской области