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Общество

Псковичам рассказали график работы ЗАГСов в праздники

Опубликован график работы псковских ЗАГСов в период с 29 апреля по 9 мая. Об этом ПАИ сообщили в комитете юстиции Псковской области.

- 29, 30 апреля, 1 мая - выходные дни;

- 2, 3, 4 ,5 мая - рабочие дни во всех отделах ЗАГС;

- 6 мая – рабочий день во всех отделах ЗАГС, кроме отделов ЗАГС Островского и Локнянского районов;

- 7, 8, 9 мая - выходные дни;

С 10 мая – рабочие дни по обычному графику.

8 мая в отделе ЗАГС города Пскова будет организован рабочий день в режиме дежурства по регистрации смерти, время работы с 09:00 до 13:00.

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