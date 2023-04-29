Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Седьмой этап кубка России по ралли проходит в Псковской области

Седьмой этап кубка России по ралли проходит в Псковской области 29-30 апреля. Соревнования имеют также статус 1 этапа кубка Содружества «Трофей Александра Невского».  Об этом ПАИ сообщили в Федерации автомобильного спорта региона.

Основные спортивные баталии, по словам организаторов, развернутся в воскресенье, 30 апреля. В них примут  участие более 60 российских экипажей.

«В стартовом листе много участников чемпионата страны. Среди них действующие чемпионы Денис Ростилов и Василий Слобожанинов, чемпионы 2021 года Игорь Буланцев и Михаил Гендельман, обладатель Кубка России 2022 года Владимир Васильев и другие именитые автогонщики», - отметили в федерации.

Накануне прошли тестовые заезды, во время которых произошла авария серебряных призёров прошлогоднего чемпионата Артура Мурадяна и Ярослава Фёдорова. «Экипаж не пострадал, но ралли «Голубые Озёра», к сожалению, пропустит. Из-за серьёзной поломки КПП во время тренировочных заездов не выйдет на старт автомобиль великолучанина Владислава Супруна», - рассказали организаторы.  

29 апреля  – день ознакомления с трассой, административных и технических проверок, медицинского осмотра водителей. Вечером 29 апреля в Пустошкинском районном центре культуры состоится церемония открытия ралли. Перед спортсменами и зрителями выступят официальные лица и организаторы.

Главный соревновательный день – 30 апреля. «В 10:00 пёстрая вереница гоночных  машин отправится на маршрут ралли из парка сервиса в деревне Рокачино. Экипажам предстоит  проехать 197 километров, включая четыре скоростных участка общей протяженностью 81,75 км. Возвращение в Рокачино и финиш запланированы на 18:00», - сообщили в федерации.

Чествовать призёров ралли «Голубые Озера 2023» будут в центре культуры в Пустошке. Церемония награждения начнётся после 20:00. Все желающие могут наблюдать за ходом гонки онлайн на сайте Федерации автомобильного спорта Псковской области и в группе PSKOV RALLY в социальной сети «ВКонтакте».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













29 апреля 2023

Седьмой этап кубка России по ралли проходит в Псковской области
29 апреля 2023

Пансионат «Кривск» примет участие в эстафете «Псковской правды»
29 апреля 2023

Определены даты соревнований по шахматам в Псковской области
28 апреля 2023

В Пушкинских Горах торжественно открыли стадион
28 апреля 2023

Команда росгвардейцев поучаствует в эстафете «Псковской правды»
28 апреля 2023

Псковские правоохранители посоревновались в стрельбе
28 апреля 2023

Внук почётного гражданина Великих Лук поднимется в небо на аэростате
28 апреля 2023

В Великих Луках прошли финальные соревнования спартакиады вузов

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...