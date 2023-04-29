Седьмой этап кубка России по ралли проходит в Псковской области

17:12, 29 апреля 2023, ПАИ

Седьмой этап кубка России по ралли проходит в Псковской области 29-30 апреля. Соревнования имеют также статус 1 этапа кубка Содружества «Трофей Александра Невского». Об этом ПАИ сообщили в Федерации автомобильного спорта региона.

Основные спортивные баталии, по словам организаторов, развернутся в воскресенье, 30 апреля. В них примут участие более 60 российских экипажей.

«В стартовом листе много участников чемпионата страны. Среди них действующие чемпионы Денис Ростилов и Василий Слобожанинов, чемпионы 2021 года Игорь Буланцев и Михаил Гендельман, обладатель Кубка России 2022 года Владимир Васильев и другие именитые автогонщики», - отметили в федерации.

Накануне прошли тестовые заезды, во время которых произошла авария серебряных призёров прошлогоднего чемпионата Артура Мурадяна и Ярослава Фёдорова. «Экипаж не пострадал, но ралли «Голубые Озёра», к сожалению, пропустит. Из-за серьёзной поломки КПП во время тренировочных заездов не выйдет на старт автомобиль великолучанина Владислава Супруна», - рассказали организаторы.

29 апреля – день ознакомления с трассой, административных и технических проверок, медицинского осмотра водителей. Вечером 29 апреля в Пустошкинском районном центре культуры состоится церемония открытия ралли. Перед спортсменами и зрителями выступят официальные лица и организаторы.

Главный соревновательный день – 30 апреля. «В 10:00 пёстрая вереница гоночных машин отправится на маршрут ралли из парка сервиса в деревне Рокачино. Экипажам предстоит проехать 197 километров, включая четыре скоростных участка общей протяженностью 81,75 км. Возвращение в Рокачино и финиш запланированы на 18:00», - сообщили в федерации.

Чествовать призёров ралли «Голубые Озера 2023» будут в центре культуры в Пустошке. Церемония награждения начнётся после 20:00. Все желающие могут наблюдать за ходом гонки онлайн на сайте Федерации автомобильного спорта Псковской области и в группе PSKOV RALLY в социальной сети «ВКонтакте».