Один человек пострадал из-за столкновения автомобилей в Гдовском районе

16:15, 29 апреля 2023, ПАИ

Боковое столкновение микроавтобуса Fiat Ducato и автомобиля Volkswagen произошло у деревни Потрехново на автодороге Псков – Гдов – Сланцы в Гдовском районе сегодня, 29 апреля.

В результате ДТП пострадал один человек. Решается вопрос о его госпитализации.

Прибывшие спасатели обесточили транспортные средства.

На месте работают бригада скорой помощи, ПСО Гдова, сотрудники ГИБДД.

Обстоятельства произошедшего выясняются.