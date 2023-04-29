Один человек пострадал из-за столкновения автомобилей в Гдовском районе
Боковое столкновение микроавтобуса Fiat Ducato и автомобиля Volkswagen произошло у деревни Потрехново на автодороге Псков – Гдов – Сланцы в Гдовском районе сегодня, 29 апреля.
В результате ДТП пострадал один человек. Решается вопрос о его госпитализации.
Прибывшие спасатели обесточили транспортные средства.
На месте работают бригада скорой помощи, ПСО Гдова, сотрудники ГИБДД.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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