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Общество

Весенние ярмарки прошли в двух районах Псковской области

Весенние ярмарки прошли в Печорском и Струго-Красненском районах Псковской области. Об этом сообщает газета «Печорская правда» и «Струги».

Фото здесь и далее: газета «Печорская правда»

Так, ярмарку «Дачный переполох» организовали в Печорах сегодня, 29 апреля. В ней приняли участие десятки производителей сельхозпродукции из разных регионов России.

«Уже не первый год приезжаем в Печоры на ярмарку. И всегда есть спрос на наши саженцы плодовых и декоративных деревьев и кустарников. У нас большой садово-огороднический центр», — рассказал один из продавцов, приехавший из Пскова.

Фото здесь и далее: газета «Струги»

Также жители могли приобрести инструменты, копчёное мясо и рыбу, консервированные соусы, овощи и молочную продукцию.

Также сегодня прошла ярмарка в Стругах Красных. На центральной площади посёлка расположились продавцы не только из Псковской области (из Пскова, Печор, Порхова, Великих Лук), но и из Ленинградской (из Луги и Гатчины). 

Большой популярностью у посетителей пользовались рассада цветов, саженцы и семенной картофель. Также жители Струг Красных смогли приобрести свежеиспечённые чебуреки, мясо и мёд.

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