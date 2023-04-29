Участникам школы «МедиаМол» провели занятие в «Медиацентре 60»
Псковская школа медиа «МедиаМол» прошла на базе Издательского дома «Медиацентр 60».
Сегодня в занятии приняли участие 15 человек. С работой СМИ их познакомили главный редактор «Псковской правды» Максим Андреев, руководитель медиацентра ПАИ Алёна Комарова и главный редактор телеканала «Первый Псковский» Надежда Назаренко.
Ученики медиашколы получили теоретические знания о работе журналистов и СМИ, а затем закрепили их на практике. Для участников прошла настоящая пресс-конференция с ведущим профконсультантом по творческим вопросам Театрально-концертной дирекции Псковской области Дмитрием Волхоновым.
-
Фото: ПАИ
-
Фото: ПАИ
-
Фото: ПАИ
-
Фото: ПАИ
-
Фото: ПАИ
-
Фото: ПАИ
-
Фото: ПАИ
-
Фото: ПАИ
-
Фото: ПАИ
-
Фото: ПАИ
-
Фото: ПАИ
-
Фото: ПАИ
Он рассказал о культурных мероприятиях, которые пройдут этим летом в Псковской области. На основе информации, полученной на пресс-конференции, будущие журналисты подготовили ТВ-сюжет, несколько новостей и посты для соцсетей, поработали в теле- и радиостудиях.
Сотрудники медиахолдинга также провели экскурсию по издательскому дому и поделились секретами профессионального мастерства: как увидеть инфоповоды, чем отличаются видеосюжеты от новостей на информационных лентах, как работать на месте событий, как делать фото и видеосъемку, проверять достоверность информации.