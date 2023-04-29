Участникам школы «МедиаМол» провели занятие в «Медиацентре 60»

16:47, 29 апреля 2023, ПАИ

Псковская школа медиа «МедиаМол» прошла на базе Издательского дома «Медиацентр 60».

Сегодня в занятии приняли участие 15 человек. С работой СМИ их познакомили главный редактор «Псковской правды» Максим Андреев, руководитель медиацентра ПАИ Алёна Комарова и главный редактор телеканала «Первый Псковский» Надежда Назаренко.

Ученики медиашколы получили теоретические знания о работе журналистов и СМИ, а затем закрепили их на практике. Для участников прошла настоящая пресс-конференция с ведущим профконсультантом по творческим вопросам Театрально-концертной дирекции Псковской области Дмитрием Волхоновым.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ























Он рассказал о культурных мероприятиях, которые пройдут этим летом в Псковской области. На основе информации, полученной на пресс-конференции, будущие журналисты подготовили ТВ-сюжет, несколько новостей и посты для соцсетей, поработали в теле- и радиостудиях.

Сотрудники медиахолдинга также провели экскурсию по издательскому дому и поделились секретами профессионального мастерства: как увидеть инфоповоды, чем отличаются видеосюжеты от новостей на информационных лентах, как работать на месте событий, как делать фото и видеосъемку, проверять достоверность информации.