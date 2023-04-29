Пансионат «Кривск» примет участие в эстафете «Псковской правды»

16:58, 29 апреля 2023, ПАИ

Команда пансионата «Кривск» примет участие в эстафете «Псковской правды». Об этом пишет газета «Псковская правда».

Как отметили в пресс-службе пансионата, работники учреждения ежегодно принимают участие в этом мероприятии.

«Для нашего пансионата – это не просто забег, а уважение к памяти героев той войны, наших прадедов! Участвуя в эстафете, мы не просто поднимаем дух коллектива, но и проявляем своё почтение к памяти! Для нас важно не только помнить и знать историю своего народа, но и чтить память своих великих предков», - рассказали в пресс-службе.

Там отметили, что в пансионате «Кривск» считают эстафету ярким городским событием, которое привлекает внимание всех горожан. «Мы не можем остаться в стороне. Для нас главное участие и причастность к такому значимому мероприятию», - отметили в пресс-службе «Кривска».

В этом году традиционный забег состоится 4 мая. В нем примут участие команды от школ, вузов и ссузов Псковской области, корпоративные команды: от предприятий, учреждений, организаций и силовых структур.

Напомним, что 2 и 3 мая с 10:00 до 17:00 в спортивной школе олимпийского резерва «Надежда» на улице Гагарина, 5а пройдет регистрация команд и присвоение номеров участникам.

Организаторами мероприятия выступают АНО «Издательский дом «Медиацентр 60», спортшкола олимпийского резерва «Надежда», комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Пскова, комитет по спорту Псковской области.