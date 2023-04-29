Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Пансионат «Кривск» примет участие в эстафете «Псковской правды»

Команда пансионата «Кривск» примет участие в эстафете «Псковской правды». Об этом пишет газета «Псковская правда».

Как отметили в пресс-службе пансионата, работники учреждения ежегодно принимают участие в этом мероприятии.  

«Для нашего пансионата – это не просто забег, а уважение к памяти героев той войны, наших прадедов! Участвуя в эстафете, мы не просто поднимаем дух коллектива, но и проявляем своё почтение к памяти! Для нас важно не только помнить и знать историю своего народа, но и чтить память своих великих предков», - рассказали в пресс-службе.

Фото: «Псковская правда»

Там отметили, что в пансионате «Кривск» считают эстафету ярким городским событием, которое привлекает внимание всех горожан. «Мы не можем остаться в стороне. Для нас главное участие и причастность к такому значимому мероприятию», - отметили в пресс-службе «Кривска».

В этом году традиционный забег состоится 4 мая. В нем примут участие команды от школ, вузов и ссузов Псковской области, корпоративные команды: от предприятий, учреждений, организаций и силовых структур.

Напомним, что 2 и 3 мая с 10:00 до 17:00 в спортивной школе олимпийского резерва «Надежда» на улице Гагарина, 5а пройдет регистрация команд и присвоение номеров участникам.

Организаторами мероприятия выступают АНО «Издательский дом «Медиацентр 60», спортшкола олимпийского резерва «Надежда», комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Пскова, комитет по спорту Псковской области.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













29 апреля 2023

Седьмой этап кубка России по ралли проходит в Псковской области
29 апреля 2023

Пансионат «Кривск» примет участие в эстафете «Псковской правды»
29 апреля 2023

Определены даты соревнований по шахматам в Псковской области
28 апреля 2023

В Пушкинских Горах торжественно открыли стадион
28 апреля 2023

Команда росгвардейцев поучаствует в эстафете «Псковской правды»
28 апреля 2023

Псковские правоохранители посоревновались в стрельбе
28 апреля 2023

Внук почётного гражданина Великих Лук поднимется в небо на аэростате
28 апреля 2023

В Великих Луках прошли финальные соревнования спартакиады вузов

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...