Власти Украины запретил символы Z и V на автомобильных номерах

18:18, 29 апреля 2023, ПАИ

Украинское правительство ввело запрет на использование в индивидуальных транспортных номерных знаках символики, которая может ассоциироваться в контексте СВО. В том числе новый запрет относится к комбинации букв Z и V, сообщает «Прайм».

«О номерных знаках государственной регистрации для электромобилей речи не идёт», — говорится в сообщении.

Запрещено использовать буквы Z и V отдельно, а также в словах, большая часть которых написана кириллицей, заменяя символами «З», «С», «В», «Ф».

Этот же запрет накладывается на надписи и изображения, коммунистическую символику, национал-социалистическую (нацистскую) тоталитарного режима. В ситуации, когда номерной знак, подпадающий под запрет, был изготовлен ранее, владелец такой техники или автомобиля должен придумать и ввести другую комбинацию.