Михаил Ведерников поручил выделить дополнительные средства на оплату детских льготных путевок

19:25, 29 апреля 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил выделить дополнительно 24 млн рублей на оплату детских льготных путевок в летние лагеря. Об этом он сообщил в своём еженедельном видеообращении к жителям региона.

«При планировании бюджета, мы понимали, что будет дефицит по путевкам, но не имели возможности точно расчитать его объем. Сейчас мы эту цифру видим и полеостью его компенсируем. По моему поручению из обласного бюджета выделено дополнительно 24 млн рублей на оплату детских льготных путевок. На эти средства будет обеспечен отдых ещё порядка 850 детей», - сказал глава региона.

Он также уточнил, что изначально объём средств на оплату путевок составлял 74,5 млн рублей. В 2022 году было выделено 73 млн рублей.