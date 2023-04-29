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Общество

Михаил Ведерников поручил выделить дополнительные средства на оплату детских льготных путевок

 

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил выделить дополнительно 24 млн рублей на оплату детских льготных путевок в летние лагеря. Об этом он сообщил в своём еженедельном видеообращении к жителям региона.

«При планировании бюджета, мы понимали, что будет дефицит по путевкам, но не имели возможности точно расчитать его объем. Сейчас мы эту цифру видим и полеостью его компенсируем. По моему поручению из обласного бюджета выделено дополнительно 24 млн рублей на оплату детских льготных путевок. На эти средства будет обеспечен отдых ещё порядка 850 детей», - сказал глава региона.

Он также уточнил, что изначально объём средств на оплату путевок составлял 74,5 млн рублей. В 2022 году было выделено 73 млн рублей.

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