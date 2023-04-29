Великолукские полицейские разыскали пропавшего мальчика

20:32, 29 апреля 2023, ПАИ

Великолукские полицейские разыскали пропавшего 12-летнего мальчика. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Напомним, что мальчик пропал 28 апреля. Примерно в 18:00 он ушёл из дома и не вернулся.