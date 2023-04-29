Игра «Кто хочет стать миллионером?» вернулась в эфир Первого канала

21:00, 29 апреля 2023, ПАИ

Интеллектуальная игра «Кто хочет стать миллионером?» вернулась в эфир в новой студии и с ведущей Юлианной Карауловой, передача будет выходить по субботам в 18:20, сообщает РИА Новости со ссылкой на Первый канал.

«Интеллектуальная игра «Кто хочет стать миллионером?» вернулась в эфир в новой студии и с новой ведущей – Юлианной Карауловой. Принять участие может любой: надо лишь заполнить анкету на сайте Первого канала», – говорится в сообщении.

Отмечается, что шестеро отобранных игроков приглашаются в студию и занимают места за стойками с мониторами, им задают вопрос с четырьмя вариантами ответа, и кто первым даст верный ответ, тот садится в игровое кресло напротив ведущей.

«Чтобы выиграть 3 миллиона, необходимо правильно ответить на 15 вопросов из разных областей знаний. Каждый участник имеет возможность воспользоваться тремя подсказками: 50/50, помощь зала и звонок другу. Установлены две несгораемые суммы – 5 тысяч и 100 тысяч рублей», – поясняется в сообщении.

Ранее Караулова вела на Первом канале шоу «Русский ниндзя», была участницей ряда телешоу. Кроме того, в 2017 году она выиграла 3 миллиона рублей в шоу «Кто хочет стать миллионером?».

