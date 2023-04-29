Умер девятикратный чемпион мира по спортивной гимнастике Юрий Королёв

23:50, 29 апреля 2023, ПАИ

Девятикратный чемпион мира по спортивной гимнастике Юрий Королёв скончался в возрасте 60 лет. Об этом сообщается на сайте Федерации спортивной гимнастики России. Причины его смерти не уточняются.

«Его достижения занимают достойное место в истории советской гимнастики. Уникальность Королёва в том, что он демонстрировал великолепную технику во всех упражнениях — от брусьев до опорного прыжка», — говорится в сообщении.

Королёв — двукратный абсолютный чемпион мира, четырёхкратный чемпион мира в отдельных видах многоборья. Также он трижды становился чемпионом мира в командном первенстве, пять раз — чемпионом Европы в отдельных видах многоборья, девять — победителем первенств СССР.

После завершения спортивной карьеры Королёв получил звание судьи международной категории, работал в Европе, судил на Олимпиаде в Пекине. До последнего времени тренировал спортсменов во Владимирской ДЮСШОР имени Толкачева. Его воспитанник Дмитрий Баркалов стал абсолютным чемпионом России.

