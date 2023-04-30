Только 41% псковичей пользуется правом на получение налогового вычета — опрос

09:29, 30 апреля 2023, ПАИ

Правом на налоговый вычет пользуется 41 % псковичей, ещё 38 % знают о возможности вернуть уплаченный НДФЛ, но не пользуются ею. В опросах сервиса SuperJob приняли участие представители экономически активного городского населения.

Госдума приняла закон об увеличении социальных налоговых вычетов по НДФЛ за обучение и лечение. Сегодня возможностью получить налоговый вычет пользуется 41% псковичей. Почти столько же (38 %) знают об этом праве, но не пользуются им. Главными причинами, по которым горожане не занимаются оформлением налогового вычета, являются сложности со сбором подтверждающих документов, нехватка времени и непонимание процедуры подачи налоговой декларации. Никогда не слышал о возможности вернуть уплаченный в казну НДФЛ каждый пятый (17 %).

Тех, кто реализует своё право на налоговый вычет, больше среди женщин (46 против 38 % среди представителей сильного пола), а не информированных о нём — среди мужчин (26 против 11 % среди женщин). Чем выше доход респондентов, тем чаще они пользуются возможностью возврата НДФЛ: если среди опрошенных, зарабатывающих менее 50 тысяч рублей, так поступают 32 %, то среди тех, чей доход превышает 80 тысяч рублей, — уже 43 %. Максимальное число не осведомлённых о праве на налоговый вычет — среди псковичей моложе 34 лет (23 %).

Между тем подать налоговую декларацию проще, чем кажется: те, кто занимался этим, оценивают сложность процедуры в среднем на 2,7 балла по 5-балльной шкале, тогда как не имеющие такого опыта — на 3,7 балла. Горожане, подававшие налоговую декларацию, чаще всего заполняли её самостоятельно: об этом сообщили 67 % опрошенных. К помощи родственников, друзей и знакомых прибегали 11 %, услугами профессиональных консультантов пользовался каждый пятый (20 %).