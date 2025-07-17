В Кремле назвали причины отключения мобильного интернета
Отключения мобильного интернета в России связаны с обеспечением безопасности, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.
«Всё, что связано с безопасностью, и всё, что связано с обеспечением безопасности граждан, всё оправданно и всё является приоритетом. Угрозы существуют, угрозы очевидны», – подчеркнул он.
По словам пресс-секретаря президента России, действия и сущность киевского режима не меняются, поэтому нужно принимать соответствующие меры.
Напомним, что такую же позицию озвучил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов.
Ранее сообщалось, что с середины июня начались сбои в работе сотовых операторов, в том числе и в Псковской области. Губернатор региона Михаил Ведерников пояснил, что решение о временном ограничении в некоторых местах мобильного интернета принято для обеспечения безопасности критически важных объектов, расположенных в Псковской области. Подобные меры предосторожности предусмотрены и в других регионах России.
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