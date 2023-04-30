В МЧС объяснили, как обезопасить детей на даче

09:49, 30 апреля 2023, ПАИ

Родители, готовясь к дачному сезону, должны в первую очередь позаботиться о безопасности своих детей, советует МЧС России.

«Ядовитых растений на участке не должно быть», — говорится в памятке, размещённой в Telegram-канале ведомства, пишет РИА Новости.

Отмечается, что глубокие ёмкости с водой должны быть расположены так, чтобы ребёнок не смог забраться или упасть туда.

Спасатели настоятельно рекомендуют, чтобы садовый инвентарь, которым ребёнок может пораниться, находился в месте, где малыш его не достанет.

«Одевайте ребёнка по погоде, но постарайтесь максимально защитить его от насекомых и клещей. Не забудьте про головной убор», — резюмируют в МЧС РФ.