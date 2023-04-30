Дороги регионального значения перекроют в Пустошкинском районе

10:16, 30 апреля 2023, ПАИ

Движение автомобилей по дорогам общего пользования регионального значения будет ограничено в Пустошкинском районе на время проведения седьмого этапа Кубка России по ралли «Голубые озёра – 2023». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Временное прекращение движения обеспечивает региональная общественная организация «Федерация автомобильного спорта Псковской области». Под перекрытие попали следующие автомобильные дороги Псковской области:

– дорога Гультяи – Ореховно – Святец от деревни Ореховно до деревни Борки Пустошкинского района — 30 апреля с 09:00 до 11:45;

– дорога Линец – Гультяи – Шалахово от деревни Борки до деревни Торчилово Пустошкинского района — 30 апреля с 09:00 до 11:45;

– дорога Пожни – Шалахово – Столпово от деревни Тимоново до деревни Пожни Пустошкинского района — 30 апреля с 09:35 до 12:20;

– дорога Линец – Гультяи – Шалахово от деревни Торчилово до деревни Шалахово Пустошкинского района — 30 апреля с 10:00 до 11:45 и с 16:30 до 18:50;

– дорога Пожни – Шалахово – Столпово от деревни Шалахово до деревни Пожни Пустошкинского района — 30 апреля с 14:00 до 16:20 и с 16:30 до 18:50.

«Уважаемые участники дорожного движения, просим вас учесть данную информацию при планировании поездок. Будьте внимательны и соблюдайте требования технических средств организации дорожного движения!» — обратились к псковичам в сообщении.

Напомним, что седьмой этап Кубка России по ралли проходит в Псковской области 29–30 апреля. Соревнования имеют также статус первого этапа Кубка Содружества «Трофей Александра Невского».