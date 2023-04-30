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Кинолог предупредил о вреде креативных стрижек для собак

От качества стрижки собаки зависит не только порядок в доме и внешний вид питомца, но и его здоровье, поэтому в этом вопросе лучше следовать правилам, а не желанию украсить собаку вне зависимости от того, собирается хозяин прибегать к услугам профессионалов или приводить в порядок её шерсть самостоятельно, рассказал президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

«Стрижка — это очень важная часть ухода за здоровьем животного, для некоторых пород это чуть ли не самый важный пункт. Нужно грамотно подходить к этому вопросу: либо доверять это профессиональному грумеру, либо стричь питомца самостоятельно, учитывая породные особенности. Но пренебрегать этим не стоит, чтобы в будущем не столкнуться с проблемами со здоровьем собаки», — сказал Владимир Голубев, пишет РИА Новости.

Он отметил, что при выборе способов ухода за шерстью руководствоваться стоит в первую очередь потребностями породы. Жестошерстных собак необходимо тримминговать или выщипывать шерсть вручную по мере необходимости. Если пренебрегать этой процедурой, шерсть может стать мягкой, лишиться природного блеска, начать спутываться в колтуны и сильно линять.

Собакам же длинношерстных пород может потребоваться только гигиеническая стрижка, которая включает подрезание бороды, выстригание шерсти между подушечками лап, в области морды и вокруг хвоста, уточнил кинолог.

Тип шерсти, по его словам, также влияет на особенность и периодичность стрижки. Например, собаки, имеющие шерсть с подшёрстком, нуждаются лишь в нечастых гигиенических стрижках, а короткие причёски им противопоказаны: они могут нарушить природный механизм терморегуляции и привести к замедлению роста волос или их выпадению, рассказал Владимир Голубев.

«Не гонитесь за модными тенденциями, не нужно делать фигурные стрижки, выстригать коротко шерсть, чтобы собака, например, походила на льва. Неправильный подход к процедуре может сильно навредить питомцу. В погоне за креативным образом не забывайте о пользе для любимца», — призвал он.

Также не стоит забывать о своевременном вычёсывании питомца, напомнил президент РКФ. Шерсть, за которой не ухаживают постоянно, может сваляться и превратиться в колтуны. Их будет сложно прочесать и придётся прибегнуть к стрижке, заметил кинолог.

Тем собаководам, которые собираются довериться профессионалу, он посоветовал тщательно выбирать грумера. Предпочтение следует отдавать человеку, которые имеет определённый багаж опыта и знаний, подтверждённый документами, поэтому лучше не стесняться спрашивать у грумера сертификаты и дипломы.

«Убедитесь, что он использует качественную косметику. Поинтересуйтесь, как именно стерилизуются инструменты. Попросите посмотреть журнал контроля работы стерилизатора, чтобы убедиться в безопасности и стерильности инструментов. Также не забудьте узнать, работал ли выбранный мастер с вашей породой собак», — подсказал Владимир Голубев.

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