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Общество

Псковские пожарные ликвидировали 11 возгораний за прошедшие сутки

Пожарно-спасательные подразделения Псковской области ликвидировали семь ландшафтных и четыре техногенных пожара за прошедшие дежурные сутки, с 29 на 30 апреля. Об этом сообщается в Telegram-канале «ГУ МЧС России по Псковской области».

Фото здесь и далее: Telegram-канал «ГУ МЧС России по Псковской области»

Так, в 14:45 вблизи населённого пункта Подборовье Псковского района произошёл пожар в грузовом фургоне «Купава». В результате пожара кабина выгорела по всей площади, пострадавших нет. По предварительной информации, причиной пожара стала разгерметизация топливной системы.

В 16:42 поступило сообщение о возгорании в жилом доме в деревне Шалахово Пустошкинского района. В результате пожара сгорела кровля по всей площади. Благодаря слаженным действиям при тушении пожара спасены два жилых дома. Возможной причиной возгорания стала неисправность отопительной печи.

29 апреля в 17:30 произошёл пожар на территории деревни Колодье Гдовского района, в результате которого сгорела баня. При тушении пожара спасены жилой дом и хозяйственная постройка. Предварительной причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при устройстве печи.

Также в 18:48 поступило сообщение о возгорании бани в деревне Цевло Бежаницкого района. В результате пожара баня сгорела, спасены жилой дом и надворная постройка. Возможной причиной пожара стала неисправность дымовой трубы.

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