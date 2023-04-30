В Роскачестве рассказали, как не отравиться шашлыком

13:20, 30 апреля 2023, ПАИ

Риск получить пищевое отравление шашлыком выше, если мясо замариновано в белом соусе, в том числе на основе майонеза. Выбирая шашлык, стоит обращать внимание и на размер кусочков, рассказала эксперт Роскачества Наталья Завьялова.

«Покупая нарезанный и замаринованный шашлык, обращайте внимание на размер и массу кусочков... Они должны быть максимально однородны, чтобы шашлык было удобно нанизывать на шампуры и на шампуре он равномерно доходил до готовности... Не выбирайте шашлык в белых соусах, например на основе майонеза, так как риск пищевых отравлений в этом случае повышается», — передаёт слова эксперта РИА Новости.

Наталья Завьялова отметила, что майонез не содержит консервантов и по сравнению, например, с вином или уксусом, которые являются природными консервантами, может испортиться быстрее. Она посоветовала обращать внимание на дату изготовления, особенно если планируется готовить шашлык не сразу, а например, сначала отвезти его на дачу. Так, дата должна быть максимально близкой к моменту покупки, а если предстоит долгая дорога, то следует положить шашлык в переносной холодильник.

Отмечается, что в целом мясные полуфабрикаты делятся на категории в зависимости от количества мышечной ткани: чем выше процент мышечной ткани, тем выше категория мяса, а вместе с ней выше и его пищевая и биологическая ценность. Существует пять таких групп: А (более 80 % мышечной ткани), Б (от 60 до 80 %), В (от 40 до 60 %), Г (от 20 до 40 %) и Д (менее 20 %).

«Отдавайте предпочтение категориям А и Б. Категории Г и Д — это шашлык с чрезвычайно высоким содержанием жира и соединительной ткани, его биологическая ценность ниже — прежде всего по содержанию полноценного белка, незаменимых аминокислот, витаминов группы В, железа и цинка», — заключила Наталья Завьялова.