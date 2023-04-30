Полиция продолжает поиск пропавшего больше года назад псковича

13:41, 30 апреля 2023, ПАИ

Отделом уголовного розыска УМВД России по городу Пскову разыскивается 46-летний Роман Васильев. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, этот житель областного центра с 17 декабря 2021 отсутствует по месту жительства. До настоящего времени его местонахождение не установлено.

Приметы: на вид 45 лет, рост около 174-176 сантиметров, среднее телосложение, лицо овальной формы, волосы короткие, тёмные с редкой проседью, лоб высокий, глаза серые, брови дугообразные, нос прямой.Глухонемой.

Был одет в тёмную вязаную шапочку, осеннюю болоньевую куртку светло-зелёного цвета, тёмный трикотажный джемпер с воротником, синие джинсы, сапоги утеплённые, короткие, с тёмным основанием и голенищем зелёного цвета с окраской в виде пятен.

Граждан, которым что-либо известно о местонахождении Романа Васильева, просят сообщить в УМВД России по городу Пскову по телефонам 59-63-09, 8-911-351-26-80 или 02.