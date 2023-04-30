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Общество

Больше 60% жителей СЗФО уверены, что работа пожарных стала труднее за последние 10 лет

63 % жителей СЗФО уверены, что за последнее десятилетие профессия пожарного стала труднее. Об этом говорят данные совместного опроса платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

По данным опроса, приуроченного к Дню пожарной охраны России, 63 % жителей СЗФО считают, работа пожарных за последние десять лет стала труднее, 20 % ― что изменений не произошло, и только 17 % ― что сейчас работать в пожарной охране проще.

Среди наиболее распространённых доводов в пользу повышения сложности работы пожарных: опасный для здоровья дым от пластика и синтетических материалов, современные горючие материалы и растущее количество электроприборов и других причин пожара.

Помимо этого, на усложнение работы огнеборцев повлияло общее увеличение числа пожаров, сокращение количества самих работников, а также частые пожары в нелегальных частных учреждениях, например в домах престарелых и гостиницах.

«В частности, некоторые говорили о том, что работа пожарных усложнилась из-за высотных зданий, низкой зарплаты, недостаточного финансирования и устаревания материальной базы, а также в силу некомпетентного подхода к строительству и эксплуатации зданий и инженерных систем», ― добавила Мария Игнатова, руководитель службы исследований hh.ru.

89 % местных жителей отметили, что главным минусом профессии пожарного является повышенный риск для здоровья и жизни. 63 % опрошенных назвали существенным недостатком опасность постоянного взаимодействия с токсичным дымом, 51 % ― тяжёлый физический труд, а 57 % ― несоответствие заработной платы труду.

Однако у профессии пожарного есть явные плюсы. 77 % опрошенных жителей СЗФО считают профессию пожарного престижной, 60 % заявляют, что представители профессии должны зарабатывать от 100 до 200 тысяч рублей. Большая часть респондентов отметила благородство профессии огнеборца, а также социальную защиту, ранний выход на пенсию и возможность поддерживать себя в хорошей физической форме.

В вопросах профилактики пожаров жители СЗФО сошлись в нескольких основных пунктах: внимательно следят за своими электроприборами, не курят в постели, знают наизусть номер телефона пожарной охраны.

Помимо этого, многие стараются не включать одновременно электроприборы с высоким энергопотреблением, установили предохранители от короткого замыкания в проводке, не пользуются свечами и зажигалками в помещении, а также знают место нахождения ближайшего огнетушителя.

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